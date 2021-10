Altafini: “Milan seriamente candidato allo Scudetto, ma la Champions può essere un problema” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex attaccante del Milan, Josè Altafini, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta Scudetto che potrebbe vedere protagonisti i rossoneri: “Una partita strepitosa con l’Atalanta ha certificato che il Milan è seriamente candidato a vincere il campionato. Mi ha entusiasmato. L’unico problema può essere la Champions League che rovina tutti. Bisogna capire come reagirà alle fatiche europee e agli infortuni che condizionano un po’ l’attacco”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex attaccante del, Josè, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lottache potrebbe vedere protagonisti i rossoneri: “Una partita strepitosa con l’Atalanta ha certificato che ila vincere il campionato. Mi ha entusiasmato. L’unicopuòlaLeague che rovina tutti. Bisogna capire come reagirà alle fatiche europee e agli infortuni che condizionano un po’ l’attacco”. SportFace.

