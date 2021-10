Whatsapp, Facebook, Instagram down: su Twitter è ironia social (Di lunedì 4 ottobre 2021) Domino 'dancing' cantavano i Pet Shop Boys. In realtà l'effetto 'down' non ha fatto piacere a milioni di utenti che nel tardo pomeriggio del 4 ottobre hanno visto il blocco dei social di Menlo Park. Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Domino 'dancing' cantavano i Pet Shop Boys. In realtà l'effetto '' non ha fatto piacere a milioni di utenti che nel tardo pomeriggio del 4 ottobre hanno visto il blocco deidi Menlo Park.

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - angelomangiante : Non ho un profilo Instagram. Non ho un profilo Facebook. Di WhatsApp si può fare a meno per una sera, specie dell… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - ItaliaFarmacia : RT @fanpage: Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown #facebookdown #insta… - g_stark_ : RT @BlackxOlsen: Gli account ufficiali di Facebook, WhatsApp, Instagram che stanno tranquillamente conversando tra di loro come se nulla fo… -