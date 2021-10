WhatsApp down, boom di download per Telegram: ecco come installarlo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Telegram è diventato uno strumento eccezionale per messaggiare con amici e familiari, vediamo come fare il download su Android o iOs in meno di 1 minuto. Molte piattaforme del colosso che ha fondato Facebook nel lontano febbraio 2004, tra cui WhatsApp sono momentaneamente non funzionanti, ma non è la prima volta, infatti quando capita gli utenti della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo si rifugiano sull’app rivale, Telegram. L’applicazione risulta infatti la diretta competitor di WhatsApp, che ha molte più funzionalità, molte delle quali replicate da Mark Zuckenberg, come la possibilità di vedere i messaggi per un tempo limitato. Tra le altri innovazioni fatte da Telegram e poi importate da WhatsApp ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021)è diventato uno strumento eccezionale per messaggiare con amici e familiari, vediamofare ilload su Android o iOs in meno di 1 minuto. Molte piattaforme del colosso che ha fondato Facebook nel lontano febbraio 2004, tra cuisono momentaneamente non funzionanti, ma non è la prima volta, infatti quando capita gli utenti della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo si rifugiano sull’app rivale,. L’applicazione risulta infatti la diretta competitor di, che ha molte più funzionalità, molte delle quali replicate da Mark Zuckenberg,la possibilità di vedere i messaggi per un tempo limitato. Tra le altri innovazioni fatte dae poi importate da...

