VIDEO / Balotelli, relax su uno yacht da sogno e show sulla moto d’acqua (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mario Balotelli ha passato la domenica rilassandosi e divertendosi sulla moto d'acqua. Assieme a lui anche il fratello Enock Leggi su golssip (Di lunedì 4 ottobre 2021) Marioha passato la domenica rilassandosi e divertendosid'acqua. Assieme a lui anche il fratello Enock

Advertising

CorSport : #Balotelli e #Enock, weekend sullo yacht tra scherzi e moto d'acqua! ?? - Mediagol : VIDEO Adana Demirspor, Balotelli non si ferma più: guarda il gol di Super Mario - zazoomblog : Ex Milan Balotelli segna ancora: che show in Turchia VIDEO - #Milan #Balotelli #segna #ancora: - Pall_Gonfiato : #VIDEO - #Balotelli sempre più decisivo per l’#Adana di #Montella - berivankynsvr : MARIO BALOTELLI ?? -