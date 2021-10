Tennis, Jannik Sinner: “Il 2021 è stato fantastico ma non è finito, ora sotto con Indian Wells sognando le ATP Finals” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Jannik Sinner centra il bis all’ATP 250 di Sofia e si lancia con rinnovata fiducia verso il finale del suo 2021. Il Tennista altoatesino prosegue nel suo percorso di crescita da ventenne con la solita grande calma unita alla politica dei “piccoli passi”. Il nativo di San Candido prova a fare un bilancio di questa sua annata così intensa: “Il 2021 è stato un anno fantastico che mi ha dato maggiore fiducia in campo – le sue parole riportate da LiveTennis.it – Ci sono stati alti e bassi, come è normale che sia alla mia età. Mi alleno sempre sodo, cerco di avere la soluzione giusta al momento giusto. L’anno, però, non è ancora finito e ci sono ancora grossi tornei in arrivo. Domani volerò ad Indian Wells ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)centra il bis all’ATP 250 di Sofia e si lancia con rinnovata fiducia verso il finale del suo. Ilta altoatesino prosegue nel suo percorso di crescita da ventenne con la solita grande calma unita alla politica dei “piccoli passi”. Il nativo di San Candido prova a fare un bilancio di questa sua annata così intensa: “Ilun annoche mi ha dato maggiore fiducia in campo – le sue parole riportate da Live.it – Ci sono stati alti e bassi, come è normale che sia alla mia età. Mi alleno sempre sodo, cerco di avere la soluzione giusta al momento giusto. L’anno, però, non è ancorae ci sono ancora grossi tornei in arrivo. Domani volerò ad...

