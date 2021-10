Star Trek | il capitano Kirk tornerà nello spazio Non con l' Enterprise | ma bordo della New Shepard di Blue Origin

Advertising

Il capitano Kirk volerà nello spazio. La fiction diventa realtà: l'attore canadese William Shatner, indimenticabile capitano Kirk della serie Tv, andrà nello spazio. Non a bordo della sua leggendaria Enterprise , ma a bordo della New Shepard di Blue Origin . Leggi anche > Il 12 ottobre, William Shatner , diventerà anche l'uomo più ...... nuovo record William Shatner (Capitano Kirk) nello Spazio, la novità è assoluta William Shatner è un attore canadese famoso per aver interpretato capitano Kirk nella serie di: sarà la ...Il capitano Kirk volerà nello spazio. La fiction diventa realtà: l'attore canadese William Shatner, indimenticabile capitano Kirk della serie Tv Star Trek, andrà ...Inizia il countdown per il lancio del volo spaziale di New Shepard, in programma per il 12 ottobre. Lo ha annunciato Blue Origin, la società di Jeff Bezos, già andata in orbita lo scorso luglio. Tra i ...