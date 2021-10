Roma | Conte | ' Raggi veniva da 5 anni di attacchi | Virginia a testa alta' **

Advertising

ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma e #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col carisma, ora Giuseppi si aggrappa alle a… - ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma con la #Raggi, annichilito a #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col suo carisma,… - Mov5Stelle : Continuano gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT Conte insieme con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, venerdì 1… - RobertoErrebi : La #Raggi perde a #Roma e #Conte #Fico e #DiMaio la lasciano sola alla conferenza stampa, invece loro a festeggiare… - Lazzaro1969 : Stasera Conte non riesce proprio a pronunciare le parole 'Raggi' e 'Roma'. #PortaAPorta -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Conte

Un saluto a, l'ex punto di riferimento dei progressisti di tutto il mondo, come era stato ... La disunità del centrodestra riapre i giochi, almeno fino al ballottaggio di. Poi verrà il ...dal canto suo non può sbracare da subito, ma è immediatamente della partita quando prima di ... Aper Gualtieri non sarà facile farsi votare dagli elettori di Raggi ma anche da quelli di ...Roma, 4 ott. "Si partiva da una situazione complicata, sul Patto per Napoli ci abbiamo messo il cuore e Manfredi tantissimo impegno, amore e responsabilità per ...Le elezioni amministrative potrebbero ridisegnare e invertire gli equilibri di forza tra centrodestra e centrosinistra. Con il tracollo del Movimento 5 stelle, ...