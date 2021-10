Qualcuno ha mozzato la testa a un delfino nel mare di Agrigento

(Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Uncon lamozzata e la coda legata a un cima è stato trovato al largo di San Leone, neldavanti ad. "Questi eventi purtroppo, avvengono spesso", afferma l'associazione ambientalistaamico che parla di "esecuzione". Questa volta, afferma infatti, "il rinvenimento ha delle caratteristiche molto gravi: questo mammifero marino è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, con lamozzata e con una cima legata alla coda. I delfini sono animali molto curiosi, esuberanti. Spesso sono soliti depredare le reti dei pescatori piene di pesci. Proprio per questo motivo sembra trattarsi di una ritorsione, di una vera e propria esecuzione".

