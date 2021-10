No-vax finisce in rianimazione: seguiva le cure di IppocrateOrg (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un paziente no-vax è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Ferrara dove lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Il sessantottenne, dopo essersi ammalato di Covid, aveva seguito le cure indicate sul sito di IppocrateOrg, a quanto riporta la fonte Open. No-vax, le cure alternative di IppocrateOrg ancora online Il sessantottenne di Ferrara, non vaccinato, aveva iniziato a seguire la terapia domiciliare che gli aveva consigliato un medico dell’associazione no-vax IppocrateOrg. Le cure “alternative” non hanno funzionato e l’uomo è finito in rianimazione. Mentre la Procura di Ferrara sta indagando sul medico che aveva cominciato a curare il sessantottenne, il sito web di IppocrateOrg rimane aperto. Il titolo del libro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un paziente no-vax è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Ferrara dove lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Il sessantottenne, dopo essersi ammalato di Covid, aveva seguito leindicate sul sito di, a quanto riporta la fonte Open. No-vax, lealternative diancora online Il sessantottenne di Ferrara, non vaccinato, aveva iniziato a seguire la terapia domiciliare che gli aveva consigliato un medico dell’associazione no-vax. Le“alternative” non hanno funzionato e l’uomo è finito in. Mentre la Procura di Ferrara sta indagando sul medico che aveva cominciato a curare il sessantottenne, il sito web dirimane aperto. Il titolo del libro ...

Advertising

gzibordi : per i giornalisti della Stampa e Dagospia che hanno (forse) passato le 2 occorre una 3 dose ste piccole reazioni a… - infoitinterno : Il paziente No vax finisce in rianimazione: seguiva le cure alternative di IppocrateOrg - _DAGOSPIA_ : UN ANZIANO NO VAX, SI E' FATTO CONVINCERE A FARSI CURARE DAL COVID CON LA TELEMEDICINA E... - retewebitalia : Rassegna stampa. Sicilia, coppia no vax finisce in ospedale: lui muore, lei rifiuta cure ma poi si salva -… - IlFattoNisseno : Rassegna stampa. Sicilia, coppia no vax finisce in ospedale: lui muore, lei rifiuta cure ma poi si salva -