Netanyahu attacca Bennett | ' Incapace a misurarsi con Covid ed Iran'

Di lunedì 4 ottobre 2021

Netanyahu attacca

Sulla lotta al Covidha sostenuto che l'attuale governo si è mosso in ritardo per affrontare la quarta ondata e di conseguenza nel Paese si sono registrate "1321 morti superflue, lutti che ......una proposta ufficiale del governo di unità nato dopo i 12 anni al potere di Benjamin, ma ...e porre fine alla 'situazione assurda' in cui un'organizzazione terroristica antisemitai ...L'ex premier attacca il successore: "Nel Paese si sono registrate 1321 morti superflue, lutti che potevano essere risparmiati" ...A un passo dalla ripresa dei colloqui Usa-Iran sul nucleare. Un’ accelerazione che è monitorata con particolare attenzione, e apprensione, da Israele.