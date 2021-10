Elezioni Napoli | Manfredi | “Basta con l’uomo solo al comando”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nessun ballottaggio e vittoria al primo turno. Anche asi conferma la tendenza nazionale che vede il centro-sinistra vincente in alcune delle più importanti città italiane, come Milano e Bologna. Gaetano, ex ministro ed ex rettore dell’Università Federico II, riceve per ora il 62,7 percento delle preferenze. Nettamente staccato l’avversario di centro-destra, Catello L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - lunarossa31 : I risultati delle elezioni comunali in diretta. Al centrosinistra Milano%2C Napoli e Bologna al primo turno. Roma v… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il probabile neo sindaco: numeri così alti indicano una scelta di popolo #elezioni2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli

Pochi vincitori e tanti sconfitti nelleamministrative che hanno segnato un record di bassa partecipazione al voto: in pratica un ... Avalanga di consensi per Gaetano Manfredi, a riprova ...Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, dellecomunali 2021 nelle 19 ... -: eletto al primo turno il candidato di centrosinistra GAETANO MANFREDI, che ha battuto di ...“Si vince se si allarga la coalizione oltre il Pd. Adesso la partita riguarda le elezioni del 2023 “. Disegnare il primo orizzonte per il progetto giallorosso, quando sono arrivati i primi risultati d ...ROMA - "Credo che non si possa trattare in modo superficiale il dato sull'astensionismo: quando si vota in città importanti e c'è un astensionismo intorno ...