Elezioni | il Pd è il vincitore solitario I 5S ormai sono una costola dei dem

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 4 ottobre 2021) C’è undi questa tornata elettorale ed è il Pd di Enrico Letta. Un Pd che conquista al primo turno Milano, Bologna e Napoli. Ma non è il solo dato che emerge plasticamente dai seggi. L’altro, speculare, è quello che riguarda il M5s, che da solo non tocca palla e alleato con i dem spesso ne diventa una stampella. Anche a Napoli, per esempio, è poco sopra il 10 per... Segui su affaritaliani.it