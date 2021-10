Elezioni 2021, Gualtieri: “Siamo soddisfatti, daremo a Roma un governo all’altezza” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – Dopo il voto alle Elezioni di Roma, “Siamo molto soddisfatti perché Siamo al ballottaggio. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte le Romane e i Romani per dare a Roma un governo all’altezza di una grande capitale europea”. Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto Gualtieri. “Mi rivolgerò a tutti, anche ai leader. Non faremo apparentamenti ma chiederò il voto agli elettori di Raggi e Calenda”, sottolinea ancora. “Vogliamo chiamare a raccolta le migliori risorse di Roma per partecipare a questa stagione di riscossa, di rinascita e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021)– Dopo il voto alledi, “moltoperchéal ballottaggio. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte lene e ini per dare aundi una grande capitale europea”. Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto. “Mi rivolgerò a tutti, anche ai leader. Non faremo apparentamenti ma chiederò il voto agli elettori di Raggi e Calenda”, sottolinea ancora. “Vogliamo chiamare a raccolta le migliori risorse diper partecipare a questa stagione di riscossa, di rinascita e ...

