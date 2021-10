Elezione sindaci, forte calo dell’affluenza nelle grandi città (Di lunedì 4 ottobre 2021) Continua la fuga dal voto nelle grandi città con percentuali che oscillano tra il 7 e il 9 per cento. E' il dato che emerge dal voto per la scelta dei sindaci in 1.153 Comuni della penisola. Spicca la flessione nella affluenza in comuni dove la partecipazione al voto in qualche modo aveva retto un dato che appare ormai strutturale. A Bologna, ad esempio, l'affluenza al voto è scesa ai minimi termini. Nel capoluogo emiliano ha votato il 51,6 per cento degli aventi diritto, l'8,5 per cento in meno rispetto al 59,6 per cento delle ultime comunali.Al nord il calo dei votanti si fa sentire anche a Torino (-8,14) dove ha votato poco più del 50 per cento (contro il 58,6%) e a Milano che vede scendere la partecipazione alla scelta del sindaco sotto la soglia del 50 per cento, con un meno 7 per cento di votanti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Continua la fuga dal votocon percentuali che oscillano tra il 7 e il 9 per cento. E' il dato che emerge dal voto per la scelta deiin 1.153 Comuni della penisola. Spicca la flessione nella affluenza in comuni dove la partecipazione al voto in qualche modo aveva retto un dato che appare ormai strutturale. A Bologna, ad esempio, l'affluenza al voto è scesa ai minimi termini. Nel capoluogo emiliano ha votato il 51,6 per cento degli aventi diritto, l'8,5 per cento in meno rispetto al 59,6 per cento delle ultime comunali.Al nord ildei votanti si fa sentire anche a Torino (-8,14) dove ha votato poco più del 50 per cento (contro il 58,6%) e a Milano che vede scendere la partecipazione alla scelta del sindaco sotto la soglia del 50 per cento, con un meno 7 per cento di votanti ...

