Dopo le bollette aumenta anche il pieno di Gpl e metano. Si teme per il petrolio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Attesa a breve la decisione dell'Opec sulla produzione del greggio, che potrebbe portare ad ulteriori aumenti sulla benzina e sulle materie ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Attesa a breve la decisione dell'Opec sulla produzione del greggio, che potrebbe portare ad ulteriori aumenti sulla benzina e sulle materie ...

Advertising

ChefPezzuol : Dopo più di un mese di violenza contro la mia cassetta delle lettere, sempre piena di pubblicità politiche ora fina… - A5359201 : RT @DelmastroAndrea: Dopo i rincari sulle bollette i “migliori” sono pronti ad aumentare anche le tasse sugli immobili. Che vergogna! Vigil… - Bob86591692 : RT @Covidioti: Ci avete pensato a quanto sia insensato l'aumento delle bollette dopo un anno e mezzo chiusi in casa, in cui i consumi sono… - marianomores61 : RT @Covidioti: Ci avete pensato a quanto sia insensato l'aumento delle bollette dopo un anno e mezzo chiusi in casa, in cui i consumi sono… - Moni87813164 : Sono 3 mesi che mio zio,soggetto fragile,vaccinato con doppia dose Pfizer,si trova all'ospedale dopo infarto e ictu… -