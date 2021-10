"Comunisti, vaccinatevi". Fa irruzione in un'osteria e sfascia tutto: sapete chi è "il matto di Treviso"? (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Comunisti, vaccinatevi": un 45enne in evidente stato di alterazione ha urlato queste parole dopo aver fatto irruzione in un locale di Falzè di Piave. E' successo all'Antica osteria Pozzi poco prima dell'orario di chiusura, alle 20 e 30 di domenica 26 settembre, come riporta Treviso Today. L'uomo ha iniziato a urlare e inveire contro i presenti con insulti e altri improperi. I due titolari e gestori del locale, Alessandro Dal Bo e Monica Favaro, sono rimasti interdetti e perplessi di fronte all'uomo. Due clienti all'esterno dell'osteria avevano pure provato a fermare il 45enne. Ma senza successo. Una volta all'interno del locale, l'uomo si sarebbe avvicinato all'unico cliente rimasto - un anziano che frequenta spesso quel posto - e lo avrebbe addirittura preso a schiaffi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) "": un 45enne in evidente stato di alterazione ha urlato queste parole dopo aver fattoin un locale di Falzè di Piave. E' successo all'AnticaPozzi poco prima dell'orario di chiusura, alle 20 e 30 di domenica 26 settembre, come riportaToday. L'uomo ha iniziato a urlare e inveire contro i presenti con insulti e altri improperi. I due titolari e gestori del locale, Alessandro Dal Bo e Monica Favaro, sono rimasti interdetti e perplessi di fronte all'uomo. Due clienti all'esterno dell'avevano pure provato a fermare il 45enne. Ma senza successo. Una volta all'interno del locale, l'uomo si sarebbe avvicinato all'unico cliente rimasto - un anziano che frequenta spesso quel posto - e lo avrebbe addirittura preso a schiaffi in ...

