Cena a casa di Mara Venier, tutta la famiglia festeggia Elisabetta (Video) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la puntata di ieri di Domenica In Mara Venier è tornata subito a casa a preparare la Cena per tutta la famiglia, per festeggiare il compleanno di sua figlia. Elisabetta Ferracini ha compiuto 53 anni e lei la chiama “Pupa mia”. E’ felice la Venier, nonostante la domenica faticosa ha preparato tutta da sola, tutta la Cena a base di pasta al forno, parmigiana di melanzana, cotolette, polpette fritte e pizzelle fritte. Una Cena golosa, semplice e la conduttrice ripete più volte che ha preparato tutto da sola, che con lei in cucina non ci sono quattro cameriere. E’ una frecciatina ai follower che continuano a richiamarla anche sui capelli sciolti in cucina. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la puntata di ieri di Domenica Inè tornata subito aa preparare laperla, perre il compleanno di sua figlia.Ferracini ha compiuto 53 anni e lei la chiama “Pupa mia”. E’ felice la, nonostante la domenica faticosa ha preparatoda sola,laa base di pasta al forno, parmigiana di melanzana, cotolette, polpette fritte e pizzelle fritte. Unagolosa, semplice e la conduttrice ripete più volte che ha preparato tutto da sola, che con lei in cucina non ci sono quattro cameriere. E’ una frecciatina ai follower che continuano a richiamarla anche sui capelli sciolti in cucina. ...

Advertising

michehip : RT @darioloc81: Sono talmente Borghese che oltre alla donna delle pulizie faccio venire a casa degli chef tutte le sere per prepararmi la c… - plane_ada : Sono entrato per caso nel mondo #crypto dopo una cena a casa di amici. Ad oggi devo dire che non potevo fare migli… - buonaezitta : ggg e mia sorella ieri sera, che abbiamo fatto una cena per inaugurare casa - er_pasca : @PierluigiVinai @forumJuventus Non sia mai che un ragazzo esca la sera a cena con la sua compagna e con amici, che… - BELLASICILIAN12 : @CleliaMussari Penso che inizieranno dopo le 17,00 intanto io avrò seguito il Telegiornale, Serena Bortone o Milo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cena casa Can Yaman e Chillemi a cena: 'Conta solo che lei mai ha dormito da lui' Il divo ha fatto campeggiare uno scatto assai tenero sui social, in cui si è immortalato a cena con ... per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di ...

Lago di Garda: quali sono le località migliori dove acquistare casa Le località migliori dove acquistare casa sul lago di Garda I paesi che si affacciano " o sono nel ... andare a teatro o semplicemente uscire a cena con degli amici in uno dei tanti ristoranti presenti ...

Cena a casa di Mara Venier, tutta la famiglia festeggia Elisabetta (Video) Ultime Notizie Flash Cena a casa di Mara Venier, tutta la famiglia festeggia Elisabetta (Video) Dopo la puntata di ieri di Domenica In Mara Venier è tornata subito a casa a preparare la cena per tutta la famiglia, per festeggiare il compleanno di sua figlia. Elisabetta Ferracini ha compiuto 53 ...

Can Yaman e Chillemi a cena: “Conta solo che lei mai ha dormito da lui” Spifferi, sussurri e retroscena: il gossip non dorme mai quando c’è di mezzo Can Yaman, il chiacchieratissimo divo turco che ha chiuso da qualche settimana la discussa relazione con Diletta Leotta. La ...

Il divo ha fatto campeggiare uno scatto assai tenero sui social, in cui si è immortalato acon ... per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che adi ...Le località migliori dove acquistaresul lago di Garda I paesi che si affacciano " o sono nel ... andare a teatro o semplicemente uscire acon degli amici in uno dei tanti ristoranti presenti ...Dopo la puntata di ieri di Domenica In Mara Venier è tornata subito a casa a preparare la cena per tutta la famiglia, per festeggiare il compleanno di sua figlia. Elisabetta Ferracini ha compiuto 53 ...Spifferi, sussurri e retroscena: il gossip non dorme mai quando c’è di mezzo Can Yaman, il chiacchieratissimo divo turco che ha chiuso da qualche settimana la discussa relazione con Diletta Leotta. La ...