Advertising

TgrRaiLiguria : Nubifragio a Savona, le immagini - TGR Liguria - infoitinterno : Alluvione Savona oggi: i video. Strade allagate e auto travolte - Simo07827689 : RT @ErmannoKilgore: ##Elezionicomunali2021 a Savona non hanno una ?@virginiaraggi? da incolpare che sfiga! - giannettimarco : RT @romatoday: Maltempo, 24 ore di terrore: scatta l'allerta rossa - 79_Alessio : RT @romatoday: Maltempo, 24 ore di terrore: scatta l'allerta rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Savona

Ecco alcuni video: Santuario di, torrente Letimbro Santuario di, torrente Letimbro Pontinvrea, torrente Erro Santuario di, torrente LetimbroL'enorme quantità d'acqua precipitata ha costretto le autorità cittadine dia interdire al traffico i ponti e alcune strade. Il tratto dell'autostrada 'Autofiori' tra Ceva e il bivio A6/A10 ...Entroterra in ginocchio, caduti oltre 500 millimetri di pioggia in 12 ore. Esondati i torrenti Erro e Letimbro. Chiuso un tratto della A6, treni bloccati ...Le ultime previsioni meteo e il bollettino Arpal per l'allerta meteo in Liguria. Ecco cosa succederà nelle prossime ore ...