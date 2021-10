Puglia, elezioni amministrative: affluenza ore 23 intorno al 47,33 per cento ELENCO COMUNI Dati diffusi dal ministero dell'Interno (Di domenica 3 ottobre 2021) Legenda: prima cifra affluenza ore 12, seconda cifra affluenza ore 19, terza cifra affluenza ore 23 Italia: affluenza ore 23 (precedente 47,71. Nel 2016 si votò in un solo giorno) Puglia: affluenza ore 23 al 47,33 (68,51) Città metropolitana di Bari ADELFIA – 14,73/34,51/47,82 NOICATTARO – 13,33/33,99/50,18 RUVO DI Puglia – 13,81/31,74/46,95 SANNICANDRO DI BARI – 10,51/30,44/44,24 TRIGGIANO – 14,82/33,21/45,77 Provincia di Barletta Andria Trani MINERVINO MURGE – 12,32/34,07/50,5 SPINAZZOLA – 13,47/36,29/52,37 Provincia di Brindisi CELLINO SAN MARCO – 15,14/41,41/50,95 CISTERNINO – 12,24/32,63/43,57 FASANO – 14,09/35,72/48,26 SAN PANCRAZIO SALENTINO – 13,98/38,33/50,6 Provincia di Foggia ALBERONA – 6,69/22,66/34,52 ASCOLI SATRIANO – 10,99/33,36/48,67 CANDELA – ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 ottobre 2021) Legenda: prima cifraore 12, seconda cifraore 19, terza cifraore 23 Italia:ore 23 (precedente 47,71. Nel 2016 si votò in un solo giorno)ore 23 al 47,33 (68,51) Città metropolitana di Bari ADELFIA – 14,73/34,51/47,82 NOICATTARO – 13,33/33,99/50,18 RUVO DI– 13,81/31,74/46,95 SANNICANDRO DI BARI – 10,51/30,44/44,24 TRIGGIANO – 14,82/33,21/45,77 Provincia di Barletta Andria Trani MINERVINO MURGE – 12,32/34,07/50,5 SPINAZZOLA – 13,47/36,29/52,37 Provincia di Brindisi CELLINO SAN MARCO – 15,14/41,41/50,95 CISTERNINO – 12,24/32,63/43,57 FASANO – 14,09/35,72/48,26 SAN PANCRAZIO SALENTINO – 13,98/38,33/50,6 Provincia di Foggia ALBERONA – 6,69/22,66/34,52 ASCOLI SATRIANO – 10,99/33,36/48,67 CANDELA – ...

