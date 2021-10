Nations League, Immobile KO: pronto Kean, ma serve l’ok della UEFA (Di domenica 3 ottobre 2021) Immobile infortunato, Mancini opta per Kean Ciro Immobile ha rimediato un infortunio durante il match di Europa League di giovedì scorso, contro la Lokomotiv Mosca. Il giocatore della Lazio, da quanto ha comunicato il club, ha rimediato: “Una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Non un problema grave, quindi, quello dell’attaccante, ma comunque che lo costringe a non prendere parte alla partita contro il Bologna, valida per la settima giornata di Serie A, e agli impegni in Nations League con la Nazionale italiana, in quanto rientrerà solo dopo la sosta. Mancini, quindi, ha bisogno di convocare un sostituto e ha optato per il giocatore della Juventus, Moise Kean. La ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021)infortunato, Mancini opta perCiroha rimediato un infortunio durante il match di Europadi giovedì scorso, contro la Lokomotiv Mosca. Il giocatoreLazio, da quanto ha comunicato il club, ha rimediato: “Una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranosocoscia destra”. Non un problema grave, quindi, quello dell’attaccante, ma comunque che lo costringe a non prendere parte alla partita contro il Bologna, valida per la settima giornata di Serie A, e agli impegni incon la Nazionale italiana, in quanto rientrerà solo dopo la sosta. Mancini, quindi, ha bisogno di convocare un sostituto e ha optato per il giocatoreJuventus, Moise. La ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE INFORTUNIO IMMOBILE, MANCINI CONVOCA MOISE KEAN LA FIGC HA INOLTRATO RICHIESTA UFFICIALE A… - Azzurri : ?? #CasaAzzurri sbarca a #Milano per la fase finale della UEFA #NationsLeague?? #UNL #ItaliaSpagna #Nazionale ????… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ????… - 317iiix : Ahh!Voglio guardare Nations League allo stadio, non in TV!! - infoitsport : Nations League, Immobile ko: la Figc chiede di sostituirlo con Kean -