Migliaia le donne in piazza negli Stati Uniti per l’aborto: “No alla legge del Texas” (Di domenica 3 ottobre 2021) Per il diritto all’aborto sono in decine di Migliaia le donne che scenderanno in piazza per esprimere l’appoggio all’interruzione di gravidanza e per sostenere la Roe v. Wade, quella storica sentenza della Corte Suprema americana del 1973 che ha permesso di legalizzare l’aborto negli Stati Uniti. Migliaia le donne pro aborto contro la legge del Texas Saranno in Migliaia le donne che scenderanno a sostenere il diritto all’aborto. Gli slogan che le donne porteranno in piazza sono parecchi, e già erano Stati portati in giro per le strade negli USA, durante la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Per il diritto alsono in decine dileche scenderanno inper esprimere l’appoggio all’interruzione di gravidanza e per sostenere la Roe v. Wade, quella storica sentenza della Corte Suprema americana del 1973 che ha permesso di legalizzarelepro aborto contro ladelSaranno inleche scenderanno a sostenere il diritto al. Gli slogan che leporteranno insono parecchi, e già eranoportati in giro per le stradeUSA, durante la prima ...

