Maldini | “Scudetto? Ci proveremo Kessie? In campo vanno i migliori | poi il rinnovo è un altro discorso”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il direttore dell’ area tecnica del Milan, Paolo, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “? Noi non ci tiriamo indietro, l’idea nostra è di migliorare. Sappiamo la differenza fra piazzarsi bene e vincere, è sottile ma è lo step che dobbiamo fare”. Sul gol di Daniel: “Esulto sempre, anche ai gol degli altri giocatori. Sono sempre molto trasportato dall’emozione della partita. Normale che avendo fatto gol Daniel mi ha creato dentro qualcosa di particolare: un misto di soddisfazione paterna e sportiva. Quello che lui sta provando ora è quello che provavo io: tanti pregiudizi e pressione”. Su: “C’è una gestione della partita che si affronta. Cerchiamo di mettere sempre iin. La gestione dei contratti la ...

(agg Michela Colombo) Pronostico Atalanta Milan/ Mutti: "Sfida per lo" (esclusiva) ... ma occhio a Danielin gol nella partita precedente e poi a Junior Messias, che finora ha avuto ...Ci sarà tempo e modo per fare tutte le opportune valutazioni ma siache Massara hanno già ... Ora è più importante quello chiamatocon la maglia del Milan, il futuro può aspettare.Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, ha parlato a Dazn degli infortunati e di Kessié prima dell’Atalanta, come ha riportato Milannews: “Scudetto? L’idea nostra è quella di migliorare: ...Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: Obiettivo.