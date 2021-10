LIVE – Virtus Bologna-Varese 72-50 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 3 ottobre 2021) Latestuale diSegafredo-Openjobmetis, sfida valida per la seconda giornata dellaA1di. Impegno proibitivo, sulla carta, quello per gli ospiti, che al PalaDozza troveranno una squadra che è partita a mille e fortemente intenzionata a provare a replicare lo straordinariodell’anno scorso, quando arrivò alla conquista del titolo. Anche la formazione lombarda, però, viene da unpositivo all’esordio, per cui occhio alle sorprese. Appuntamento alle ore 18:30 di domenica 3 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul campo di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...