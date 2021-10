Il trucco per non far raggrinzire la buccia delle mele cotte (Di domenica 3 ottobre 2021) Le mele cotte sono un dessert salutare adatto a tutti: scopriamo il trucco per non far raggrinzire la buccia. Le mele cotte sono un dessert tutt’altro che triste. Se è vero che nell’immaginario collettivo sono considerate un alimento da consumare quando si è in convalescenza, dall’altro lato possiamo arricchirle anche con frutta secca e confettura L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 3 ottobre 2021) Lesono un dessert salutare adatto a tutti: scopriamo ilper non farla. Lesono un dessert tutt’altro che triste. Se è vero che nell’immaginario collettivo sono considerate un alimento da consumare quando si è in convalescenza, dall’altro lato possiamo arricchirle anche con frutta secca e confettura L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

forumJuventus : BT Sports esalta Bonucci: 'E' fantastico, ha annullato Lukaku usando lo stesso trucco per 90 minuti' ?… - baratto_m : RT @michele_geraci: ??#ViaDellaSeta Live Notturno per #Kashgar, dopo aver sconfitto il sistema prenotazioni treni che dava “tutto esaurito”… - kabara79 : @GiusAmbr @lissiland (No, non mi piacciono, poi con mia pelle…). Diciamo che tutti quegli orpelli (unghia, trucco p… - biondi_danilo : @Giovanb81053125 @matteosalvinimi Draghi lo si deve subire, dato che è stato un escamotage di Mattarella per far ri… - Bandito116 : Roma : ??Rogo al ponte di ferro ??Cinghiali nel centro storico E se fosse tutto un trucco per mettere in cattiva l… -