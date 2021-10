Ecco perché andare al cinema fa bene | lo studio dell’University College of London

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021)alfaalla salute. Non c’entra nulla il desiderio di forare l’isolamento sociale da Covid. L’affermazione lapalissiana l’ha fornita unoofcoordinato dal professore di neuroscienze cognitive Joseph Devlin. L’indagine commissionata da Vue International, proprietaria del circuito The Spaceconferma che un’attività socio-culturale come ilin sala sia uno dei migliori strumenti per attivare mente e corpo. “Esperienze culturali comealoffrono al nostro cervello l‘opportunità di dedicare la nostra completa attenzione per periodi di tempo prolungati – ha commentato il professor Devlin – Alnello ...