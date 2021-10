Con la riapertura del Borgo San Giorgio si restringe ancora la zona rossa in centro a Camerino

(Di domenica 3 ottobre 2021)- Al via la gara per la progettazione esecutiva dell'efficientamento energetico e del ripristino delle case popolari di proprietà comunale in via San Giacomo; inoltre, da domani si...

Advertising

GassmanGassmann : Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia d… - PietroMazzara : Con l’espansione al 75% della capienza degli stadi, propedeutica alla riapertura totale, credo che sia doveroso da… - Drieu__ : @renatobrunetta @Radio1Rai Con la riapertura di tutti gli uffici e sportelli PA i dipendenti pubblici continueranno… - Fen_church : @lbianchetti Sono d'accordo con quasi tutto, ma davvero la riapertura dei Navigli non si può leggere. Che castroneria pazzesca, - Newsinunclick : Discoteche, Galli: “Riapertura possibile con più giovani vaccinati” -

Ultime Notizie dalla rete : Con riapertura

Adnkronos

... inoltre, da domani si restringe ancora la zona rossa in centro storico,ladi Borgo San Giorgio e della strada di accesso alla piccola frazione di Arnano. Un altro passo verso il ...... 131 metri, completamente in metallo ,tre luci a travate. "Adesso posso dire soltanto che mi ... Bisogna subito controllare la stabilità strutturale e poi cercheremo di lavorare sulla...CAMERINO - Al via la gara per la progettazione esecutiva dell’efficientamento energetico e del ripristino delle case popolari di proprietà comunale in via San Giacomo; inoltre, ...JESOLO - «Sembra che il vento sia finalmente cambiato, ci auguriamo che vengano davvero fissate le riaperture: se non fosse così la metà dei nostri locali rischia ...