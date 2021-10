“Complicated” | Alex Uhlmann | “Una canzone semplice che parla della fine di una relazione”

(Di domenica 3 ottobre 2021) “di qualcosa che tutti abbiamo vissuto: i dubbi o l’inevitabiledi un’importantee tutto quello che questo comporta” Si intitola “” il nuovo singolo del cantautore lussemburghese, già cantante dei Planet Funk e attualmente al lavoro, come direttore musicale, alla nuova edizione del talent The Voice. Il brano, dal 24 settembre in digitale (Hoersenmusic/Qui Base Luna, distr. Believe Digital), anticipa l’ep “Home”, prodotto da Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure) tra Londra e Roma, che uscirà entroanno. Una ballad che ritrova, dopo “Never be the same”, una scrittura più cantautorale, simile all’imprinting rock delle origini.ci ha gentilmente concesso ...

Contacts For media inquiries, please contact: Name:Shahidi Email:.s@kuantsol.io Articoli ...