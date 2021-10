Berlusconi prende tempo con la federazione di destra | ' Ci deve stare anche la Meloni'

(Di domenica 3 ottobre 2021)ha fatto la sua uscita pubblica dopo 8 mesi di rigoroso risposo per votare al seggio elettorale per le elezioni amministrative di Milano. Alla domanda dei giornalisti sulladi ...

Advertising

globalistIT : Man mano che Capitan Nutella si indebolisce il padrone di Forza Italia... #forzaitalia #Berlusconi #federazione - ontoxy : RT @affari_politici: Foto iconiche dei protagonisti di questa campagna. Lui è Silvio #Berlusconi mentre si prende cura di ciò che gli è più… - thecoolmauri : RT @affari_politici: Foto iconiche dei protagonisti di questa campagna. Lui è Silvio #Berlusconi mentre si prende cura di ciò che gli è più… - CapitanHarlok6 : RT @affari_politici: Foto iconiche dei protagonisti di questa campagna. Lui è Silvio #Berlusconi mentre si prende cura di ciò che gli è più… - affari_politici : Foto iconiche dei protagonisti di questa campagna. Lui è Silvio #Berlusconi mentre si prende cura di ciò che gli è… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi prende

Globalist.it

outstream Dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande con dentro Fdi", ha detto Silvioall'uscita del seggio. "Sì, perché no", ha risposto a chi gli chiedeva della ...critico sui candidati Il leader di Forza Italia Silviosi è mostrato ... Occhiutoin giro Roberto occhiuto, candidato alla presidenza della Calabria per il centrodestra, ...Berlusconi ha fatto la sua uscita pubblica dopo 8 mesi di rigoroso risposo per votare al seggio elettorale per le elezioni amministrative di Milano. Alla domanda dei giornalisti sulla federazione di c ...“Non parliamo di Quirinale. Il centrodestra è unito: dobbiamo fare la federazione anche con Fdi. I candidati? La prossima volta li dobbiamo selezionare con scelte democratiche”. Così Silvio Berlusconi ...