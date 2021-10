Battibecco Insigne-Spalletti | è successo dopo la sostituzione

(Di domenica 3 ottobre 2021) Rigore sbagliato e: è questa la partita di, ma l'attaccante non prende bene laaprendo a uncon. Infatti, il ventiquattro azzurro all'uscita dal campo non ha dato il cinque amostrando la sua volontà di dare ancora una mano alla squadra. Immediata, poi, la risposta del tecnico che gli ha spiegato la necessità in difesa.

Intanto accenno di rissa in area del Napoli, il tutto nato daltra Promes e Politano. Il ...e Fabian Ruiz provano il triangolo che però non si chiude. Spartak Mosca che sta provando ...... poco dopo ilavuto in sala stampa con Max Allegri . Il gol di Kalidou Koulibaly ha ...in azzurro e andato in rete con la fascia da capitano ricevuta pochi minuti prima da Lorenzo, ...La prima sconfitta dell’anno più azzurro ha un nome, un cognome ed una logica. Solo un fallo isterico di Mario Rui dopo mezz’ora poteva ribaltare una vittoria che sembrava già in cassa dopo soli 14 se ...Diretta Napoli Spartak Mosca. Streaming video e tv del match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League ...