Atalanta-Milan 0-1: Calabria regala il vantaggio agli ospiti sull’assist di Hernandez – Segui la diretta (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella settima giornata di Serie A l’Atalanta ospita il Milan al Gewiss Stadium con l’obiettivo di tornare in corsa per la vetta. Il tecnico dei bergamaschi ritrova Palomino ma perde l’infortunato Toloi in difesa. Maehle prende il posto di Gosens sulla fascia mentre in avanti nuova esclusione per Ilicic a vantaggio del tandem Pessina-Malinovskyi. Zapata sosterrà ancora il peso dell’attacco orobico. Pioli invece riabbraccia il rientrante Kjaer che farà coppia al centro della retroguardia con Tomori. A centrocampo Tonali e l’ex di turno Kessie proveranno a illuminare la scena. Il talento di Brahim Diaz sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Rebic. Primo Tempo 1? vantaggio Milan! Passaggio filtrante di Hernandez per il taglio di Calabria che calcia ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella settima giornata di Serie A l’ospita ilal Gewiss Stadium con l’obiettivo di tornare in corsa per la vetta. Il tecnico dei bergamaschi ritrova Palomino ma perde l’infortunato Toloi in difesa. Maehle prende il posto di Gosens sulla fascia mentre in avanti nuova esclusione per Ilicic adel tandem Pessina-Malinovskyi. Zapata sosterrà ancora il peso dell’attacco orobico. Pioli invece riabbraccia il rientrante Kjaer che farà coppia al centro della retroguardia con Tomori. A centrocampo Tonali e l’ex di turno Kessie proveranno a illuminare la scena. Il talento di Brahim Diaz sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Rebic. Primo Tempo 1?! Passaggio filtrante diper il to diche calcia ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Milan, problemi fisici per #Giroud: salta l'#Atalanta - TuttoMercatoWeb : Atalanta, problemi fisici per Toloi e Demiral: domani verranno valutati in vista del Milan - DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - Zio_Frank_1_Jj : Il portiere dell'atalanta gioca per il milan? - gilnar76 : Atalanta #Milan, indicazioni di Pioli per Leao: ecco cosa chiede il mister #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -