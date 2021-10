VIDEO Torino-Juventus 0-1, highlights, gol e sintesi: Locatelli decide il derby allo scadere (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juventus ha battuto il Torino per 1-0 nell’attesissimo derby della Mole valido per la settima giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti in trasferta, espugnando lo Stadio Olimpico grazie a un gol di Manuel Locatelli all’86mo minuto: Federico Chiesa si smarca bene al limite dell’area di rigore, crea un buco e passa il pallone al compagno di squadra, il quale calcia con sicurezza in porta regalando la vittoria alla Vecchia Signora. I ragazzi di Max Allegri, reduci dalla bella vittoria sul Chelsea in Champions League, hanno così infilato il terzo successo consecutivo in partenza dopo una pessima partenza e sono saliti momentaneamente all’ottavo posto in classifica. I granata, invece, incappano nella seconda sconfitta stagionale e ora sono undicesimi con otto punti all’attivo. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Laha battuto ilper 1-0 nell’attesissimodella Mole valido per la settima giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti in trasferta, espugnando lo Stadio Olimpico grazie a un gol di Manuelall’86mo minuto: Federico Chiesa si smarca bene al limite dell’area di rigore, crea un buco e passa il pne al compagno di squadra, il quale calcia con sicurezza in porta regalando la vittoria alla Vecchia Signora. I ragazzi di Max Allegri, reduci dalla bella vittoria sul Chelsea in Champions League, hanno così infilato il terzo successo consecutivo in partenza dopo una pessima partenza e sono saliti momentaneamente all’ottavo posto in classifica. I granata, invece, incappano nella seconda sconfitta stagionale e ora sono undicesimi con otto punti all’attivo. Di seguito il ...

