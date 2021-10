Tu Si Que Vales 2021: Solasta in finale! (video e gallery) (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, abbiamo assistito anche alla performance dei Solasta, un gruppo di acrobati, 6 ragazzi e 2 ragazze, veramente incredibili. Hanno spiegato di essere stati tutti dei “solisti” e di essersi messi insieme a causa della pandemia. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un numero davvero pieno e di gran valore, che si è guadagnato 4 sì della giuria e il 100% del pubblico! I giudici si sono tutti alzati, quindi per loro è FINALE IMMEDIATA! A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Solasta nella puntata di Tu Si Que ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, abbiamo assistito anche alla performance dei, un gruppo di acrobati, 6 ragazzi e 2 ragazze, veramente incredibili. Hanno spiegato di essere stati tutti dei “solisti” e di essersi messi insieme a causa della pandemia. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un numero davvero pieno e di gran valore, che si è guadagnato 4 sì della giuria e il 100% del pubblico! I giudici si sono tutti alzati, quindi per loro è FINALE IMMEDIATA! A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que ...

