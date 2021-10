Sassuolo | Dionisi | ' Su Handanovic il Var doveva intervenire'

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Dionisi: 'Ko immeritato. Handanovic? Errori ci stanno, ma perché non usare il VAR?' - DiMarzio : Le parole dell'allenatore del #Sassuolo al termine della partita contro l'#Inter - fcin1908it : Sassuolo-Inter, Dionisi: “Mancato rosso su Handanovic ha condizionato tanto. Raspadori…” - CristianCegagge : RT @SilviaPrato1: 'Perché c'è il Var...???'...chiede giustamente #Dionisi...allenatore del #Sassuolo...!!! Già...a che cazzo serve il #Var.… - Nic67finalfine : RT @SilviaPrato1: 'Perché c'è il Var...???'...chiede giustamente #Dionisi...allenatore del #Sassuolo...!!! Già...a che cazzo serve il #Var.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Dionisi

Per diventare grande dovrà aggiungere cinismo e capacità di gestione: il primo tempo, però, lascia immaginare che la stagione sarà felice. il peggiore il migliore 6 all.Ilche presenta nel primo tempo è una delizia di tocchi, movimenti e, soprattutto, coraggio. Quando il collega Simone rovescia in campo forze fresche, lui non riesce però a frenare la ...5,5 : bello ildel primo tempo, bello pimpante. Poi quando nell'Inter entrano i giocatori più fisici e 'cattivi', i suoi ragazzi vanno in difficoltà. E forse anche lui.Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Inter. Il mister dei neroverdi ha dichiarato di essere dispiaciuto per il risultato, ma contento per la prestazione. Ecco le ...REGGIO EMILIA - " Il secondo tempo doveva essere giocato in modo diverso: l'episodio di Handanovic lo abbiamo visto tutti ": Alessio Dionisi è visibilmente contrariato per il rosso non estratto nei co ...