Roberto Vecchioni | la figlia Francesca | “Quando gliel’ho detto ha reagito così…”

Leggi su ck12

(Di sabato 2 ottobre 2021), suaha parlato del coming out fatto a suo padre, il quale ebbe una reazione diretta ed esilarante., suaparla di come ha fatto coming out con suo padre (Getty Images)Laha parlato del suo coming out nella trasmissione Oggi è un Altro Giorno su Rai1, la conduttrice Serena Obrtone ha voluto porre l’attenzione proprio sul coming out dellaè lesbica e ha due figlie con la sua compagna, ha dichiarato nella trasmissione televisiva che il coming out non è mai una cosa che si fa per sempre, di solito si dà per scontata l’eterosessualità, mentre per i gay le lesbiche e i ...