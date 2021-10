Raf, chi sono i figli Bianca e Samuele (Di sabato 2 ottobre 2021) Raf e la showgirl Gabriella Labate sono sposati dal 1996: dalla loro unione sono arrivati i figli Bianca e Samuele. Oggi l’artista toscano sarà tra gli ospiti della seconda puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” Entrambi i figli hanno seguito le orme artistiche del padre nel mondo dello spettacolo con la primogenita Bianca che sin da piccola da sviluppato passioni per la fotografia, il cinema e la pittura. Raf aveva raccontato in un’intervista: “Nella Primavera del 1999 Bianca aveva 2 anni e mezzo e giocava stringendo a fatica, tra le sue piccole braccia, una videocamera Super 8 durante le riprese del video Little Girl. Anni dopo, avendo notato un forte interesse e una naturale propensione per le arti grafiche e per la fotografia, decisi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Raf e la showgirl Gabriella Labatesposati dal 1996: dalla loro unionearrivati i. Oggi l’artista toscano sarà tra gli ospiti della seconda puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” Entrambi ihanno seguito le orme artistiche del padre nel mondo dello spettacolo con la primogenitache sin da piccola da sviluppato passioni per la fotografia, il cinema e la pittura. Raf aveva raccontato in un’intervista: “Nella Primavera del 1999aveva 2 anni e mezzo e giocava stringendo a fatica, tra le sue piccole braccia, una videocamera Super 8 durante le riprese del video Little Girl. Anni dopo, avendo notato un forte interesse e una naturale propensione per le arti grafiche e per la fotografia, decisi di ...

Advertising

raf_frate : Chi si abbandona in Dio non teme - Il_Raf_ : RT @AleScarpo: ???? Sto cercando qualcuno che abbia la Sindrome di #Behcet e abbia più di 54 anni. In base all’unica statistica che ho trov… - Fiamma_60 : @raf_frate Buon pomeriggio Padre Raffaele. Invocare il Signore sempre, spesso, nel corso delle ns giornate, nella… - raf_frate : Chi invoca il Signore sa intessere con Lui un dialogo che vivifica. - chamomiller_ : @SimoniLorenza @Il_Raf_ --chi ha determinate necessità o ha semplicemente voglia di riprendere in mano la lingua/pr… -