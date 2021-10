Expo Dubai, Strinati: “Censura David uno stimolo in più per ammirarlo” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Se mai ci fosse stata una Censura nei confronti del David di Michelangelo, non penso ci sia nulla da biasimare. Per molti visitatori potrebbe essere uno stimolo in più, un incentivo maggiore per ammirarlo. La Censura, in fondo, è sempre stata un forte stimolo di attrazione per il pubblico”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo storico e critico d’arte Claudio Strinati commentando la scelta di esporre il grande capolavoro del maestro italiano all’Expo di Dubai in parte ‘Censurato’ in alcune parti del corpo. Ed ha aggiunto Strinati: “per secoli e secoli la cultura cristiano- cattolica era favorevole alla Censura, come oggi la cultura mussulmana. Una forma di coerenza per loro. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) “Se mai ci fosse stata unanei confronti deldi Michelangelo, non penso ci sia nulla da biasimare. Per molti visitatori potrebbe essere unoin più, un incentivo maggiore per. La, in fondo, è sempre stata un fortedi attrazione per il pubblico”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo storico e critico d’arte Claudiocommentando la scelta di esporre il grande capolavoro del maestro italiano all’diin parte ‘to’ in alcune parti del corpo. Ed ha aggiunto: “per secoli e secoli la cultura cristiano- cattolica era favorevole alla, come oggi la cultura mussulmana. Una forma di coerenza per loro. ...

