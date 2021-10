Uomini e Donne, Ursula Bennardo vuota il sacco: ''Sossio Aruta è tornato a casa, ma…'' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la notizia della rottura, Ursula Bennardo parla del rapporto attuale con Sossio Aruta e dei dettagli della loro terribile discussione. Leggi su comingsoon (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la notizia della rottura,parla del rapporto attuale cone dei dettagli della loro terribile discussione.

Advertising

ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 12 giorni le bambine e le ragazze afghane non possono andare a scuola e da oggi sono in at… - Viminale : #29settembre, auguri alle donne e agli uomini della @PoliziadiStato per la ricorrenza del patrono… - Alessan20380645 : @SimonaParisi11 Mamma mia....che gentilezza ?? ho fatto solo riferimento al torneo dello scorso anno dove non è vero… - A5359201 : RT @coraggio_italia: ??@GiovanniToti:“#CoraggioItalia per questa regione vuole le donne e gli uomini migliori, solo così si può tornare a cr… -