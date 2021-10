Testo e traduzione di If It’s Love di Sting, un pop ottimista da The Bridge (Di venerdì 1 ottobre 2021) If It’s Love di Sting rispetta le previsioni dell’ex Police, rivelate in occasione dell’annuncio di The Bridge, il nuovo album in arrivo il 12 novembre 2021. If It’s Love di Sting A proposito di If It’s Love, infatti, Gordon Matthew Thomas Sumner aveva detto che sarebbe stato il “pezzo più stravagante del disco”. Il brano, infatti, esce oggi in rotazione radiofonica proprio per la sua struttura pop commerciale, ma sempre nello stile classico ed elegante di Sting che sa sempre come ostentare bonariamente il suo stile. If It’s Love di Sting è un brano solare e positivo, pieno di serotonina e leggerezza in quanto l’intento di tutta l’impalcatura di The ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ifdirispetta le previsioni dell’ex Police, rivelate in occasione dell’annuncio di The, il nuovo album in arrivo il 12 novembre 2021. IfdiA proposito di If, infatti, Gordon Matthew Thomas Sumner aveva detto che sarebbe stato il “pezzo più stravagante del disco”. Il brano, infatti, esce oggi in rotazione radiofonica proprio per la sua struttura pop commerciale, ma sempre nello stile classico ed elegante diche sa sempre come ostentare bonariamente il suo stile. Ifdiè un brano solare e positivo, pieno di serotonina e leggerezza in quanto l’intento di tutta l’impalcatura di The ...

Passionelibri1 : 'Restituire un testo in un’altra lingua significa infatti far rivivere il passato, modificarlo, rendere la sua eco… - DiacronicoMurra : RT @VittorioFerram1: @PraesesMundi C'è stato bisogno di una rettifica ufficiale ma il testo online non è stato emendato. È stato detto che… - __Davide : Lou Reed Perfect day (con testo e traduzione in italiano) - lucio22673283 : RT @Alberto63Al: In una pagina di 'Sulla lettura', un testo concepito come prefazione alla traduzione francese di 'Sesamo e gigli' di John… - jsief : RT @piercabat70: @consolefirmin @SafaraEditore Testo spettacolare “1982 Janine”che ricalca l’impaginato voluto da #AlasdairGray e ottima la… -