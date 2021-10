Quel Lovely Boy di Andrea

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Parlare conCarpenzano significa parlare delle sottrazioni, e quindi, in più momenti, significa non parlare nemmeno. Ventisei anni, mancanza di sovrastrutture, poca voglia di apparire e tanta preoccupazione che con il suo atteggiamento venga scambiato per «il solito divo, il solito stronzo», è in realtà perfettamente allineato a quei suoi personaggi che più delle volte sembrano costruiti intorno ai silenzi e alle pause. Schivi, geniali, sregolati, caustici, ma umanissimi come Manolo della Terra dell’abbastanza, il film dei fratelli D’Innocenzo che ha fatto conoscere Carpenzano a livello internazionale, poi Christian de Il campione, in cui ha recitato accanto a Stefano Accorsi e ora Niccolò/Boy nel film omonimo (Boy, dal 4 ottobre su Sky e Now) che Francesco Lettieri ha presentato a Venezia 2021 alle Giornate degli ...

Su Sky e Now fa il suo debutto dal 4 ottobreBoy di Francesco Lettieri, dopo il passaggio ... Ventisei anni dopo i segreti diballo vengono a galla e assieme ad essi tutti gli intrighi dell'...È il film parallelo, in cuidiventa Lonely. Anche a livello estetico, di colori, di ritmi di ... "Per rappresentaremondo ho seguito i racconti che mi ha fatto Daniele, che nel film ...Il secondo film di Francesco Lettieri si concentra sulla spirale di autodistruzione in cui finisce un giovane astro della musica. L’abuso di droga lo porterà in una comunità di recupero dove dovrà sup ...Lady Gaga e Tony Bennet hanno collaborato per l'ultima volta in un disco che ripercorre la carriera del grande Cole Porter ...