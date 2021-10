Paola Ferrari promuove la Satta ma boccia ancora Diletta Leotta | “Melissa | a differenza di qualcuna | non finge flirt o di essere giornalista”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa la bagarre social tra, nuovo volto di Sky Calcio Club, e Alessia Tarquinio,sportiva ex volto di Sky e nuovo ingresso ad Amazon Prime Video. Quest’ultima su Instagram ha commentato l’esordio della: “Mi è dispiaciuto leggere gli insulti rivolti a, vi pregherei di smetterla. Per un semplice motivo: lei non è una, non è unasportiva e nella vita ha deciso di fare un altro mestiere…”. Parole che hanno fatto molto arrabbiare. Ora a commentare arriva anche, volto del calcio Rai: ” È un fatto incontestabile che un programma giornalistico debba esser fatto solo ed esclusivamente da giornaliste e ...

Advertising

GIuseppeLongo76 : @GiusCandela Ieri puntata pazzesca con Paola Ferrari che ha fatto vincere a Terres des Hommes il bottino di ben 300… - nicolasavoia : @Mariagenn59 @RadioSoap2 @DilettaLeotta Sono parole di Paola Ferrari. Quindi lo chiedi a lei. - RadioSoap2 : RT @nicolasavoia: @RadioSoap2 lo ha detto Paola Ferrari: A difesa di Melissa (Satta), va detto che, a differenza di qualcun’altra (Diletta… - nicolasavoia : @RadioSoap2 lo ha detto Paola Ferrari: A difesa di Melissa (Satta), va detto che, a differenza di qualcun’altra (Di… - PasqualeMarro : #PaolaFerrari spara a zero su #MelissaSatta -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

Ed ospite in studio per dare una identità all'ignoto, e soprattutto per devolvere in beneficenza il montepremi (in questo caso a Terres des Hommes ), ecco, 60 anni, la signora del ...La volontà di esternare opinioni anche divisive di, giornalista e volto televisivo ormai storico della Rai, è sempre stata rivendicata da una delle figure preminenti nel panorama della redazione sportiva di viale Mazzini. E così anche ...Paola Ferrari, bravissima giornalista sportiva da tanti anni sulla cresta dell’onda, ultimamente sta parlando molto delle nuove colleghe e, in particolar modo, di Diletta Leotta. Per lei, spesso non h ...La giornalista sportiva di Rai1 interviene sulla polemica riferita alla presenza di Melissa Satta come commentatrice nel programma di Caressa: ...