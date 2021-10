(Di venerdì 1 ottobre 2021)Bortuzzo che non riesce ad essere chiaro conmette addosso allo spettatore medio una forte sensazione di impotenza e disagio, trasformando ilVip in un “dramma” costantemente in loop.a ““rifiuta”(come e quando può) e se “cede” al bacio appena lei volta le spalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

emifreal : Continuo a vedere dei video di Manuel e Lulu dove lui cerca di tenerla lontano e lei invece continua a stargli addo… - blogtivvu : Manuel continua a “respingere” Lulù ma il Grande Fratello Vip ci parla di “occhi friccicarielli” – VIDEO - Ninna115 : @Barbara14709315 @egocentrissimo Evidentemente no, ed è assurdo. Tutti che diamo la colpa a Manuel, ma lei? Perché… - camigiuggiola : RT @fairysorge: Manuel fregatene, continua letteralmente a venerare la nostra regina Soleil ?? #gfvip - Giovann45796763 : La storia tra lulu e manuel è impossibile da vedere è umiliante per lei. Lo bacia e si pulisce la bocca,la evita c… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel continua

...con i piedi 15' -l'ottimo momento della Lazio, che spreca l'occasione del 2 - 0 con Immobile: in rovesciata il numero 17 non riesce a inquadrare la porta dopo il cross perfetto di......con i piedi 15' -l'ottimo momento della Lazio, che spreca l'occasione del 2 - 0 con Immobile: in rovesciata il numero 17 non riesce a inquadrare la porta dopo il cross perfetto di...Manuel Bortuzzo continua a “respingere” Lulù ma il Grande Fratello Vip ci parla di “occhi friccicarielli”, ecco gli ultimi video.E mentre i fan ed il pubblico sono davvero entusiasti per questo amore nascente, il padre di Manuel Bortuzzo non approva ha fatto questa situazione Manuel e Lulu, le polemiche al Grande Fratello Vip.