L’ex UeD incinta | mega party al castello coi fuochi d’artificio per svelare il sesso del figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando si dice fare le cose in grande. Festa da mille e una notte per la ex tronista di UeD per conoscere ea tutti ildel terzo: in uncon tanto dial momento dello scoppio dei palloncini. L’annuncio della dolce attesa è arrivato solo qualche settimana fa e anche in quel caso attraverso un video social. Nel filmato si vedono prima solo i genitori, poi le due figlie e poi ancora tutti insieme. La coppia tiene in braccio le bambine e si baciano in maniera molto dolce. L’inquadratura si sposta poi sulle magliette con la scritta “sorella maggiore” indosso alle piccole, poi su quella srotolata dalvolto di UeD e da suo marito con su scritto: “Presto saremo in 5”. Ramona Amedeo presto sarà di nuovo mamma. Ramona ...