Egonu | «La pallavolo è la mia vita | ma ogni tanto devo ricordare a me stessa che non sono solo volley»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Corriere della Sera intervista Paola. La Nazionale femminile diè passata dal flop di Tokyo al trionfo all’Europeo. Evidentemente, dice, l’Italia doveva uscire ai quarti: «Doveva andare così. Per irrobustirci, crescere, capire come rialzarci per andare a prenderci l’Europa. Oggi mi sento più grande, più adulta. Ecomunque fiera di noi ragazze: certo uscire ai quarti ai Giochi non se lo augurava nessuno, potevamo fare di più, ma non tutto è stato negativo». Racconta che dopo il fallimento delle Olimpiadi è tornata a Manchester, dalla sua famiglia. «Michiusa per una settimana nella mia stanza, staccando tutto. Non ho risposto né a messaggi né a telefonate. Ho visto le mie serie tv, ho seguito la finale maschile tra Francia e Russia (quella femminile l’ho rimbalzata, non ne volevo sapere ...