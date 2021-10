DAZN, già accreditato il mese ratuito ad alcuni utenti: come verificarlo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono tanti gli utenti ad aver avuto problemi con DAZN, specie durante la fruizione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli dello scorso 23 settembre alle 18.30. come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, qualcuno pare abbia cominciato a ricevere l’indennizzo promesso, vale a dire un mese del tutto gratuito per forma di risarcimento per il maltolto. Il disturbo, lo ricordiamo, non aveva consentito a chi è stato impattato di prendere visione della prima mezz’ora dei match per la comparsa di un messaggio di errore (sia l’app che il sito sono stati fuori uso). DAZN non aveva fatto mistero dei problemi tecnici patiti (come avrebbe potuto), scusandosi subito per l’accaduto e promettendo un indennizzo ai clienti coinvolti, che sarebbero stati raggiunti a mezzo mail ricevendo tutte le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono tanti gliad aver avuto problemi con, specie durante la fruizione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli dello scorso 23 settembre alle 18.30.riportato da ‘mondomobileweb.it‘, qualcuno pare abbia cominciato a ricevere l’indennizzo promesso, vale a dire undel tutto gper forma di risarcimento per il maltolto. Il disturbo, lo ricordiamo, non aveva consentito a chi è stato impattato di prendere visione della prima mezz’ora dei match per la comparsa di un messaggio di errore (sia l’app che il sito sono stati fuori uso).non aveva fatto mistero dei problemi tecnici patiti (avrebbe potuto), scusandosi subito per l’accaduto e promettendo un indennizzo ai clienti coinvolti, che sarebbero stati raggiunti a mezzo mail ricevendo tutte le ...

Il Buongiorno di Gazzetta.it, tutto lo sport in una newsletter: le italiane in Europa e il rosso dell'Inter Decidono i gol di Basic e Patric che chiudono la pratica già nel primo tempo. Un successo coronato ... Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Calcio: tutte le notizie 1 ottobre 2021

