Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? Ecco cosa è successo dietro le quinte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 1 ottobre 2021)c’è tra? Semplice che il gossip si occupi di loro ma che possano essere fidanzati salta fuori anche dalla rivista Diva e Donna. Non solosul palco, c’è chi racconta della complicità che si respiraad ogni palco quando ci sono. Tutto vero?hanno visto i testimoni di questo presunto nuovo amore? Abbracci, sguardi, sorrisi ma forse niente altro. Hanno lavorato a stretto contatto per diventare la coppia artistica che fa cantare e ballare dall’estate. Movimento Lento è stato uno dei tormentoni ma li abbiamo vistianche al festival di Sanremo. Tutto in perfetta sintonia ma c’è altro tra i due artisti? ...