Allegri ok, Spalletti ko. Le coppe europee ribaltano il verdetto del Campionato. Juve torna in corsa Scudetto? (Di venerdì 1 ottobre 2021) La tre giorni di coppe europee ribalta i valori finora espressi dal Campionato. Il vero trionfato del secondo turno è decisamente Massimiliano Allegri che ha condotto la sua rabberciata Juventus ad un’importantissima vittoria contro i campioni d’Europa del Chelsea. La rete di Federico Chiesa ha permesso ai bianconeri di Allegri di issarsi solitari al comando del girone riscattando così un pessimo avvio di stagione in Italia. Esattamente contrario il destino di Luciano Spalletti che in Europa League è stato sconfitto in casa dal non irresistibile Spartak Mosca. La rete iniziale di Elmas, a bersaglio dopo appena quattordici secondi, lasciava presagire una goleada europea degli uomini di Spalletti come quelle rifilate in Italia ad Udinese e Sampdoria. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) La tre giorni diribalta i valori finora espressi dal. Il vero trionfato del secondo turno è decisamente Massimilianoche ha condotto la sua rabberciatantus ad un’importantissima vittoria contro i campioni d’Europa del Chelsea. La rete di Federico Chiesa ha permesso ai bianconeri didi issarsi solitari al comando del girone riscattando così un pessimo avvio di stagione in Italia. Esattamente contrario il destino di Lucianoche in Europa League è stato sconfitto in casa dal non irresistibile Spartak Mosca. La rete iniziale di Elmas, a bersaglio dopo appena quattordici secondi, lasciava presagire una goleada europea degli uomini dicome quelle rifilate in Italia ad Udinese e Sampdoria. ...

Advertising

onafetss_ : @Spalletti @allegri @mazzarri non parlo di voi - FraccicaSamuel : @CorSport Voglio vedere la prima pagina domani Dal maestro sarri in Europa Dal super allegri intelligente d'Europa… - filippo1176 : @RinoTramontano @MJeffreyJordan @FrancescoOrdine P.s.Con o senza Dybala ect s’è visto in campionato la musica cambi… - filippo1176 : @RinoTramontano @MJeffreyJordan @FrancescoOrdine MA quando scrivete queste BOIATE davvero ci credete? Allegri stava… - patry71 : @FrancescoMC2 Fa sempre il fighetto e l'arrogante in televisione..arrivista e raccomandato..Ha litigato con tutti :… -