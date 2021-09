“Wonka” | nuove aggiunte al cast del film con Timothée Chalamet

(Di giovedì 30 settembre 2021) “”, ilche racconterà la vita da ragazzino di Willy, con protagonista l’attore del momento, ha tredi tutto rispetto nel. Vediamo chi sono. La Warner Bros. potrebbe aver completato definitivamente ildi, ilche racconterà la vita da ragazzino del bizzarro proprietario della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo Willy, con quattro nuovi ingressi. Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman e Sally Hawkins. Il primo è noto in tutto il mondo per aver prestato il volto al personaggio di Mr Bean. Carter invece, attore britannico, classe 1948, è probabilmente noto ai più per aver interpretato il maggiordomo Carson in una delle serie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wonka nuove

... inmodalità creative. Questa acquisizione si fonda sulla collaborazione iniziata tre anni fa ... e personaggi come Matilda, il GGG (Grande Gigante Gentile), Furbo, il Signor Volpe, Willye ...... inmodalità creative. Questa acquisizione si fonda sulla collaborazione iniziata tre anni fa ... e personaggi come Matilda, il GGG (Grande Gigante Gentile), Furbo, il signor Volpe, Willye ...Olivia Colman ( La favorita e The Father ), Sally Hawkins ( La forma dell'acqua) e Rowan Atkinson (Mr. Bean e Johnny English) reciteranno infatti insieme a Timothée Chalamet , già scelto per il ruolo ..."Wonka", quattro new entry stellari per il cast del film sulla giovinezza del proprietario della Fabbrica di Cioccolato.