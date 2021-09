Sulla giostra, la recensione: Si scende e si sale, e non si sa dove si arriva, come nella vita (Di giovedì 30 settembre 2021) La recensione di Sulla giostra: il film di Giorgia Cecere presentato al BIF&ST di Bari, al cinema dal 30 settembre, è la storia due donne, molto diverse fra loro, Claudia Gerini e Lucia Sardo, tra drammatico e commedia. Sulla giostra si scende e si sale. Si viene rapiti e si viene portati a girare in tondo, fino a che può girarci la testa, fino a che può capitarci di non sapere dove siamo. Quello che è sicuro è che, quando scenderemo, non saremo mai nel posto in cui siamo saliti. nella recensione di Sulla giostra, il film di Giorgia Cecere presentato al BIF&ST di Bari e in uscita al cinema il 30 settembre, vi parleremo di tutto questo. Sulla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi: il film di Giorgia Cecere presentato al BIF&ST di Bari, al cinema dal 30 settembre, è la storia due donne, molto diverse fra loro, Claudia Gerini e Lucia Sardo, tra drammatico e commedia.sie si. Si viene rapiti e si viene portati a girare in tondo, fino a che può girarci la testa, fino a che può capitarci di non saperesiamo. Quello che è sicuro è che, quandoremo, non saremo mai nel posto in cui siamo saliti.di, il film di Giorgia Cecere presentato al BIF&ST di Bari e in uscita al cinema il 30 settembre, vi parleremo di tutto questo....

