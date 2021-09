Spalletti attacca un collaboratore dello Spartak: le parole (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine della sfida di Europa League persa dai suoi per 3-2 contro lo Spartak Mosca si è mostrato molto nervoso. Le telecamere, a fine gara, hanno mostrato il tecnico visibilmente arrabbiato nei confronti della panchina avversaria. Nervosismo costatogli anche l’ammonizione da parte del direttore di gara. Immagini che non sono certo sfuggite ai giornalisti presenti alllo stadio Maradona. Il tecnico toscano, incalzato sull’argomento, ha cosi risposto a chi gli chiedeva dell’episodio: “Sono andato solo a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak, perché ci ha presi in giro per tutto il secondo tempo. Volevo soltanto salutarlo”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, al termine della sfida di Europa League persa dai suoi per 3-2 contro loMosca si è mostrato molto nervoso. Le telecamere, a fine gara, hanno mostrato il tecnico visibilmente arrabbiato nei confronti della panchina avversaria. Nervosismo costatogli anche l’ammonizione da parte del direttore di gara. Immagini che non sono certo sfuggite ai giornalisti presenti alllo stadio Maradona. Il tecnico toscano, incalzato sull’argomento, ha cosi risposto a chi gli chiedeva dell’episodio: “Sono andato solo a salutare undell’allenatore, perché ci ha presi in giro per tutto il secondo tempo. Volevo soltanto salutarlo”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

