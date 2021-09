“Sonia Bruganelli non deve farlo” GF Vip | dalla casa attacco all’opinionista | “Il pubblico non è scemo…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) C’è un caso che sta facendo parecchio discutere all’interno del Grande Fratello Vip. O meglio, nelle ultime ore di ‘casi’ ne sono esplosi parecchi dentro la. Dal gesto di Manuel Bortuzzo che si pulisce la bocca dopo un bacio di Lulù alla litigata tra Alex Belli e Samy Youseff. È stata, però, proprio la discussione tra questi ultimi, che ha coinvolto anche Ainette Stevens a provocare la reazione, per molti ‘sguaiata’ di Soleil Sorge. L’influencer, quando gli animi si sono scaldati troppo, ha fatto un’uscita infelice. “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. La frase ha creato un dibattito anche tra gli altri concorrenti e Raffaella Fico ha parlato di razzismo. “Sono cose che non transigo, sono cose che non voglio sentire neanche per gioco. Dare della scimmia ad Ainett ...